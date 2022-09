Pedro Castillo: “El pueblo nos ha elegido para estar pendientes de sus necesidades”

Durante su visita a la escuela de suboficiales de la PNP, el presidente Pedro Castillo se pronunció acerca del trabajo que estaría realizando el Poder Ejecutivo, señalando que no se prestará para realizar un “show” en los medios de comunicación.

“El Gobierno tiene que entender que la juventud no es el futuro, es el presente. Nosotros no estamos pensando en los titulares para mañana o maquinando cualquier cosa para sacar en los diarios, en los panfletos. Nosotros no hacemos show, el pueblo nos ha elegido para estar pendientes de sus necesidades”, señaló.

Asimismo, sostuvo que se encontraría pendiente de las necesidades que tendría el país, y estaría trabajando para resolverlo.

“Tiene que haber un Gobierno que esté al pendiente de si nuestros jóvenes estudiantes tienen el estómago lleno o vacío. Vamos a mejorar eso no solo con la policía sino con los estudiantes universitarios”, señaló.

SOBRE INVESTIGACIONES

De la misma manera, el presidente Pedro Castillo, no pudo evitar referirse a las investigaciones que habría en su contra, tras la situación del coronel Harvey Colchado, líder del equipo especial de la PNP, que trabaja con los fiscales que llevarían sus casos.

“El pueblo nos ha elegido (...) esos recursos tienen que ir para invertir en la alimentación, educación y salud del pueblo y de la juventud”, finalizó.