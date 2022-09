Adriana Tudela sobre adelanto de elecciones: "Nos va a generar incertidumbre e inestabilidad"

La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, tomó la palabra durante la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso, donde se debatió el proyecto de ley sobre adelanto de elecciones generales impulsado por la legisladora Susel Paredes.

Durante su intervención, la parlamentaria expresó su desacuerdo con la propuesta de reforma constitucional, alegando que traerá un panorama de incertidumbre en los poderes del Estado.

"Creo que en el fondo, en lugar de representar una solución nos va a terminar generando un problema de incertidumbre y de inestabilidad extremas a futuro [...]", manifestó la congresista, quien consideró que la mejor salida a la crisis es la vacancia presidencial.

Congreso no puede convocar elecciones

Asimismo, Tudela Gutiérrez argumentó que el Congreso no está en facultad de convocar elecciones generales, pues esas son disposiciones del Ejecutivo, por lo tanto, la parlamentaria consideró que esto no se podrá concretar debido a la negativa del presidente Pedro Castillo en dar un paso al costado.

"Nosotros no podemos convocar elecciones, las elecciones las convoca el presidente de la República. Si nosotros aprobamos esta reforma constitucional tendríamos que esperar que el presidente Pedro Castillo, quien ya ha demostrado que no tiene la más mínima disposición de renunciar, convoque las elecciones para que se vaya a su casa y no solo eso, tendríamos que enfrentar un proceso electoral con este Gobierno en control del Estado del aparato público", sostuvo.