Harvey Colchado: Coronel tenía información extraoficial que lo iban a sacar de la División de Búsqueda

Luis Naldos, abogado del coronel Harvey Colchado, señaló que la decisión que buscaba separar a su cliente de la jefatura de la División de Búsqueda (Divbus) de la Policía Nacional, no pudo ser tomada sin conocimiento de los más altos funcionarios del Ministerio del Interior (Mininter).

Dijo también, que las decisiones tomadas por personal de confianza que pueden o no concretarse, no llamarían la atención si no fuera por el contexto en el que se producen, Colchado es atacado por el Ejecutivo por participar en el allanamiento a la residencia de Palacio de Gobierno.

“A nuestro juicio una decisión de esta naturaleza no podía haber sido tomada de motu propio por el director de inteligencia, sino que habría tenido que ser comunicada a la alta dirección del Ministerio del Interior”, aseveró el letrado Naldos.

Extraoficialmente

Por otro lado, afirmó que antes del comunicado oficial sobre su retiro, Colchado Huamaní ya había sido notificado, por vías no oficiales, que se pretendía sacarlo de la Divbus. Esto lo informó a la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, con quien conversó el lunes 12 de setiembre.

“En esta reunión el coronel Harvey Colchado comunicó que extraoficialmente se le había indicado que iba a ser relevado del cargo como jefe de Búsqueda de la Digimin y que no recibía los recursos desde inicios de setiembre”, indicó el abogado en entrevista con RPP.