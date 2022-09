Hello Kitty y repostería: Chero califica de “machistas” declaraciones de Antauro Humala sobre trabajos en INPE

El titular del Justicia indicó que "tal vez por su condición de miembro de las Fuerzas Armadas”, al exmilitar “le invade una posición machista de no reconocer que ha hecho ese tipo de actividades”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, calificó de machistas los comentarios de Antauro Humala sobre parte del trabajo hecho para la reducción de su pena. El líder etnocacerista rechazó la versión de que la redención de su pena de 19 años se haya dado por manualidades de Hello Kitty o repostería, e indicó que su condena por el Andahuaylazo se redujo por su trabajo intelectual.

"Si (Antauro) se siente avergonzado por esas actividades, es un tema personal de él, pero nosotros revaloramos el trabajo que realizan los internos dentro de su proceso de resocialización”, declaró Chero para Canal N.

Contrario a lo dicho por Humala, Chero aseguró que existen constancias de los trabajos hechos por Humala Tasso, de acuerdo al reglamento penitenciario y el Código de Ejecución Penal.

Respecto al señalamiento del etnocacerista sobre la redacción de obras cuando era reo, Chero Medina precisó que “si el Ministerio de Educación no lo autoriza o no está registrado, no se puede reconocer” para la reducción de pena.