Carlos Anderson no postulará a la presidencia del Congreso: "Estoy vetado"

El congresista no agrupado, Carlos Anderson, se pronunció sobre la posibilidad de que participe en las próximas elecciones para designar al nuevo presidente del Legislativo, luego que dicho Poder del Estado decidiera censurar a al Apepista Lady Camones.

Como se recuerda, para que un congresista pueda postular a la presidencia del Parlamento, debe cumplir con el requisito de pertenecer a una bancada, en ese sentido, Anderson Ramírez descartó sumarse a alguna de las bancadas solo para postular a la Mesa Directiva y aseguró que los partidos en el Perú "no representan nada".

“Yo estoy vetado, no puedo participar. Estoy forzado a ser parte de uno de esos partidos que en verdad no significan nada. Los partidos aquí en el Perú son simplemente asociaciones de interés, no representan”, señaló en declaraciones a la prensa.

Cuestiona la normativa

Asimismo, el parlamentario cuestionó la normativa que le impide postular a dicho cargo sin pertenecer a una agrupación política: “Que yo sepa la población no eligió bancadas, eligió a 130 congresistas de manera individual. Cuando recién empezamos había siete bancadas, si no me equivoco, y hoy se han multiplicado en 13”, sostuvo.