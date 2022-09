Pedro Castillo: “Soy totalmente respetuoso, espero una respuesta similar de los otros poderes”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció acerca de la supuesta desigualdad que tendría el Ministerio Público, en las investigaciones en su contra, y los que están relacionados con su entorno familiar.

“Siento un tanto ver que las cosas van en temas desiguales concernientes a otros espacios gubernamentales. Si bien es cierto que tenemos que someternos a la justicia, eso no significa que a veces se someten espacios donde hay intimidad, hay cosas de privacidad de la misma familia”, señaló.

Asimismo, Castillo habría sostenido que no se encontraría ninguna prueba que lo señale por presuntos actos de corrupción.

“Hacer que lleguen a tu propio dormitorio, destapen donde están durmiendo tus hijos, los asustan y ellos están en pijama. Somos conscientes que mientras más se siga buscando, no van a encontrar lo que ellos pretenden o simulan encontrar. Eso no nos merma, no nos amilana, venimos de un espacio donde hemos conocido la pobreza, donde hemos sufrido bastante desigualdad”, acotó.

PRESUNTA PERSECUCIÓN POLÍTICA

Del mismo modo, el presidente de la República, Pedro Castillo no pudo evitar referirse a una presunta persecución política que estaría viviendo él y su familia, por parte del Poder Legislativo y Judicial.

“Por nuestra parte hemos llamado siempre a la cordura, a voltear la página. Entiendo que el Perú no necesita esas cosas, los poderes tenemos que ver al país. Soy totalmente respetuoso, soy un hombre demócrata, esperamos una respuesta en esa misma línea de los otros poderes”, finalizó.