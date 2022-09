Katy Cachay, abogada de Freddy Díaz: “Él sí consumió bebidas alcohólicas”

La abogada Katy Cachay, defensa legal del congresista Freddy Díaz, acusado de haber abusado sexualmente de una trabajadora del Parlamento, señaló que su patrocinado se allanó al pedido de la Comisión de Ética.

“El dijo que sí consumió alcohol. Nunca se delimitó la cantidad permitida de consumo de bebida alcohólicas en el Parlamento”, dijo.

Según la abogada Cachay, en la fotografía en donde se observa a 9 congresistas compartiendo una mesa una cena, se evidencia que es noche hubo alcohol.

“No se desmiente nada, por el contrario se corrobora que hubo ingesta de alcohol, de hecho en la mesa no se observa la botella. Que la comisión no haya realizado su trabajo no es nuestra culpa”, explicó.