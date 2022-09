APP brindará conferencia de prensa sobre congresistas que bebieron licor con Freddy Díaz

La bancada de Alianza Para el Progreso (APP), anunció mediante sus canales oficiales que brindarán una conferencia de prensa este jueves 8 de septiembre, tras revelarse los nombres de 2 de los 9 congresistas que habrían libado alcohol junto a Freddy Díaz la noche de la presunta violación.

La conferencia de prensa se llevará a cabo a partir de las 7:00 PM en la Sala Héroes de la Democracia (ex sala Mohme) del Palacio Legislativo y se espera que den mayores detalles sobre los parlamentarios de su bancada que habrían acompañado a Díaz Monagos la noche del 26 de julio.

Según fuentes del Diario La República, los congresistas Eduardo Salhuana e Idelso García de APP fueron dos de los 9 legisladores que estuvieron bebiendo junto a Freddy Díaz horas antes de que se lleve a cabo el presunto acto de violación contra una empleada del Parlamento.

Freddy Díaz y los 9 congresistas

Como se recuerda, tras ser suspendido de sus funciones en el Congreso, Díaz Monagos que estuvo bebiendo licor con otros 9 parlamentarios la noche de la presunta violación, sin embargo, evitó revelar los nombres de quienes lo acompañaron.

"Lo cierto es que, en efecto, yo empecé a libar licor con algunos congresistas, obviamente en el local del Pleno (...) Como dije en el Hemiciclo, yo me voy a reservar los nombres, no soy quien para mencionarlos, lo haré en la instancia que corresponda hacerlo. Pero sí, estuve, no solo en mi despacho, sino también fuera de este, con varios congresistas”, sostuvo.