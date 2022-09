María del Carmen Alva sobre incidente con Isabel Cortez: “Las dos tuvimos la culpa”

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, se pronunció sobre el altercado que protagonizó con Isabel Cortez (Cambio Democrático), a quien hace algunos meses agredió durante una sesión en el Pleno del Congreso.

Para la extitular del Parlamento, el incidente fue culpa de ambas, porque Cortez fue quien empezó a cuestionarla, cuando ella se acercó a su colega de bancada, Wilson Soto.

“Ella me decía: ´Tú tienes la culpa’. Y me metía el dedo en la cara. Se nota en el video que yo le digo: ´Oye, qué te pasa’ (…) Lo que quería saber es cómo estaba Wilson. Nunca pude hablar con él porque tenía a Chabelita que me hablaba. Fue un impulso que me picó, le agarro el brazo y le digo: ‘Cálmate’” , respondió en una entrevista para “Grado 5” de Epicentro.

“LA RESPONSABILIDAD ES DE LAS DOS”

Para Alva Prieto, la culpa también fue de Isabel, pues ella no debió meterse en un tema de bancada.

“Yo le he pedido disculpas a ella personalmente a pesar de que, efectivamente, las dos tuvimos la culpa porque ella me picó”, señaló.

Asimismo, dijo que la denuncia en Ética es parte de un tema de la bancada de Isabel Cortez, pues ella ya la había disculpado.

“ Nos fuimos a tomar un café y bueno apareció su bancada que se fue por otro lado”, puntualizó.