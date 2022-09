Martín Vizcarra: “César Acuña me ofreció prolongar mi mandato dos años”

A través de su página de Facebook, el expresidente Martín Vizcarra reveló que el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, le ofreció prolongar el mandato presidencial y congresal por dos años más, alegando la crisis sanitaria que había en ese momento por el Covid-19.

Vizcarra señaló que además del líder de APP, el entonces congresista, Richard Acuña también le prometió el apoyo del Congreso.

“Me dicen: Presidente, por qué no prolongamos el mandato presidencial y congresal. Como tenemos esta situación de pandemia, no podemos tener elecciones el próximo año 2021, por qué no prolongamos unos dos años más y nosotros apoyamos desde el Congreso el prolongar el periodo presidencial” contó Vizcarra.

RESPUESTA

Ante este ofrecimiento, el expresidente se negó, respondiendo que él entregaría el mando el 28 de julio del 2021. A lo que nuevamente, Acuña volvió a insistir alegando que él gozaba de popularidad y “nadie se va a negar”.

Para Vizcarra, es debido a esta negativa que, un par de meses después, APP votaba a favor de la vacancia en su contra.

“APP, el partido de César Acuña, el que apoyaba la gobernabilidad, votó cien por ciento a favor de la vacancia porque no le acepté prorrogar el mandato presidencial y congresal como él lo proponía”, indicó.