Ministro Huerta asegura no tener injerencia en investigaciones contra el coronel Colchado

El titular del ministerio del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, se pronunció acerca de las investigaciones que estaría realizando la Inspectoría General de la Policía, contra el coronel PNP Harvey Colchado, tras apoyar a la fiscal Marita Barreto en las investigaciones contra el entorno del mandatario, Pedro Castillo.

“Con relación a la denuncia contra el coronel PNP Harvey Colchado, cabe enfatizar que ésta se encuentra en trámite en estricto cumplimiento del marco legal, que contempla una etapa de acciones previas que tienen por finalidad identificar, ubicar y acopiar indicios o evidencias que puedan sustentar el inicio o no de un procedimiento disciplinario”, señaló.

Asimismo, habría manifestado que el departamento de Inspectoría General de la Policía Nacional, sería un organismo que actúa con “estricta independencia”.

“Ello debe ser determinado por el órgano de investigación de la Inspectoría General de la PNP, que tiene el caso a su cargo y que actúa con estricta independencia de cualquier injerencia, no encontrándose obligados a dar cuenta de su actuación al Ministerio del Interior”, acotó.

SOBRE INVESTIGACIONES CONTRA PEDRO CASTILLO

Del mismo modo, el titular del ministerio del Interior, Willy Huerta, habría negado que el mandatario Pedro Castillo haya solicitado algún cambio en el equipo especial que se encargaría de las investigaciones en su contra.

“Quiero enfatizar que desde el cargo que me encuentro, no me corresponde emitir opinión sobre las denuncias o investigaciones que se llevan a cabo en este caso ni sobre ningún otro (...) debo señalar que el señor presidente de la República no ha propuesto ni solicitado cambio alguno en el Equipo Especial”, finalizó.