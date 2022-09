Caso Freddy Diaz: Suspenden al congresista por 120 días tras presunta violación sexual

En Pleno del Congreso, se aprobó la suspención del congresista por Alianza para el Progreso, Freddy Ronald Díaz Monago, acusado de violación sexual por la ex secretaria de su despacho.

Según se sabe, esta medida se habría logrado con 99 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, aprobando el informe final de la Comisión de Ética del Congreso, donde se anunció la suspensión del parlamentario Freddy Diaz, durante 120 días, sin goce de haberes.

“Nosotros estamos garantizando la total transparencia en todo este proceso y, además, no hay favoritismos para nadie porque consideramos que este tipo de casos no deben suceder en ningún momento porque somos referente a nivel de la ciudadanía”, señaló la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes.

LA DENUNCIA

Como se recuerda, el parlamentario Díaz habría sido acusado por su ex secretaria, de una presunta agresión sexual que habría ocurrido el pasado miércoles 27 de julio, en oficinas del Congreso de la República, mientras bebían licor.

“Estoy convencida que este sujeto (Freddy Díaz) me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado, ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro de que esto que ha pasado, no es mi culpa y que yo jamás he consentido al señor nada, entonces no es justo que haya aparecido ahorita, tengo miedo”, señaló la víctima.

RESPUESTA DEL PARLAMENTARIO

Por su parte, el legislador se pronunció a través de su representante legal, Katty Cachay, señalando que se trataría de un acto completamente consentido.

“Lo que él ha declarado es que han sido relaciones totalmente consentidas. Relaciones que no habrían sido realizadas el día de los hechos denunciados, sino en ocasiones anteriores y que se han repetido”, acotó Cachay.