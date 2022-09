Vladimir Cerrón se pronuncia sobre supuestas amenazas de muerte contra el mandatario

El secretario general de la bancada de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció a través de sus redes sociales oficiales acerca de la denuncia que habría realizado el Premier Anibal Torres donde señaló que el mandatario Pedro Castillo, y otros miembros del Ejecutivo, estarían recibiendo amenazas de muerte.

“Si son ciertos los reglajes y amenazas de muerte al presidente y al premier, Aníbal Torres, se pondría en evidencia la existencia de una organización criminal operando paralelamente a las agencias de inteligencia estatal, se supone que el Estado tiene el monopolio ¿o no?”, señaló.

Según el líder de Perú Libre, de confirmarse esta información se estaría corroborando una banda delictiva que operaría detrás de los organismos pertinentes del Ejecutivo.

DENUNCIA DEL PCM

Como se recuerda, el titular del Consejo de Ministros, había denunciado que el mandatario Pedro Castillo, y algunos Ministros estarían siendo hostigados por grupos “ultraderechistas”.

“Las amenazas de muerte vienen de distintos sectores, de la ultraderecha en nuestro país. A ellos les pido que dejemos los odios y que nos unamos todos por nuestra patria, las necesidades de educación y de salud, de promover el agrio y la minería no tienen un color político, con eso no estoy sosteniendo que cada uno no deben tener una posición”, acotó.