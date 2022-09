Lady Camones tras ser censurada: “Me voy con la frente en alto, considero que hice las cosas bien"

La ahora extitular del Poder Legislativo, Lady Camones, se pronunció tras ser censurada por el pleno del Congreso de la primera presidencia en la Mesa Directiva del Parlamento y calificó como "lamentable" el resultado, pero que ella se retira del cargo "con la frente en alto" porque considera que realizó una breve, pero buena gestión.

De igual manera, indicó que espera que “la oposición nuevamente pueda unirse y darle una mejor oportunidad al país”. Además, manifestó que seguirá trabajando por su región y el Perú desde su rol de congresista.

“El país merece lo mejor. Yo me voy con la frente en alto, he dado mis servicios, mi tiempo, mi amor hacia el país y considero que he hecho las cosas bien. Lamentablemente este es el resultado. Yo llego a mi curul y sigo trabajando por mi región y por mi país”, declaró ante la prensa.

Como se recuerda, el último lunes el Pleno del Congreso de la República aprobó censurar a Camones Soriano por la reciente filtración de audios protagonizados por ella y por el líder de APP, César Acuña, donde conversar sobre un proyecto de ley.

Con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, el Legislativo decidió dar luz verde a la moción que presentaron diversas bancadas parlamentarias de izquierda.