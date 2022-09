Jorge Montoya: “El nuevo presidente (a) del Congreso tiene que ser de oposición”

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció luego que la noche del lunes 5 de setiembre el Congreso aprobó la moción de censura contra la titular de la Mesa Directiva, Lady Camones, esto luego que se filtrara audios en el que se escucha recibiendo órdenes del líder de APP, César Acuña.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, el parlamentario señaló que el nuevo presidente (a) debería ser un congresista de una bancada de oposición al Gobierno. “El presidente del Congreso tienen que ser de oposición”.

LADY CAMONES DEBIÓ PEDIR LICENCIA

Tras la filtración de los polémicos audios, el congresista Montoya criticó duramente a Lady Camones, y dijo que ella debió de pedir licencia del partido de Alianza para el Progreso tras asumir la presidencia del Parlamento.

“Ella debió de pedir licencia, no digo que no se reúna con su bancada, nosotros nos reunimos, pero no tenemos injerencias, en las decisiones”, aseguró.