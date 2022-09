Congresista Heidy Juárez: “Voy a tomar acciones legales para descubrir quién es el topo”

La congresista Heidy Lisbeth Juárez Calle, se pronunció acerca de su renuncia a la banca de Alianza para el Progreso (APP), luego que el partido la señalara como responsable de haber filtrado el audio donde se escucha a el ex candidato a la presidencia Cesar Acuña, dandole ordenes a la Presidenta del Congreso, Lady Camones.

“Solo pido que, por tranquilidad en mi bancada, acepten mi renuncia. Quiero irme tranquila, pero sí voy a tomar acciones legales para descubrir quién es el topo, porque el topo se queda en APP. No soy yo, lo niego rotundamente”, señaló.

Asimismo, Juárez no habría podido evitar referirse a las declaraciones brindadas por Luis Alberto Valdez, y Richard Acuña, quienes habrían manifestado que había un “topo” en el partido.

“El topo que mencionan el señor Valdez y el señor Richard Acuña se queda en APP, así que esas cosas que han pasado van a seguir pasando si es que no se toman medidas”, acotó.

LA ESTARIAN CULPANDO INJUSTAMENTE

Asimismo, la congresista Heidy Lisbeth Juárez Calle, habría manifestado que la estarían utilizando como “chivo expiatorio”, para tener un culpable.

“Yo soy un chivo expiatorio porque han buscado un culpable. La presidenta Lady Camones ha dicho ‘en 48 horas necesito que se señale a alguien y me han señalado a mí’, pero yo no me voy a quedar tranquila, voy a actuar”, finalizó.