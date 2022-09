Roberto Chiabra y Heidy Juárez renuncian a la bancada de APP

La situación se complica al interior de la bancada parlamentaria. Los parlamentarios Roberto Chiabra y Heidy Juárez presentaron su renuncia Alianza Para el Progreso (APP).

El congresista Chiabra no especificó sus razones para su renuncia, sin embargo agradeció a los integrantes y presidente del partido por invitarlo a participar de la lista parlamentaria como independiente.

En tanto, Heidy Juárez indicó en su oficio que su dimisión se debe a los recientes acontecimientos relacionados a la difusión de audios de una reunión del grupo parlamentario que involucra a Lady Camones y César Acuña, por lo cual se le habría expulsado de la bancada.

“Se me atribuye injustamente la difusión de información tratada en la interna del partido, imputándoseme una responsabilidad que no me corresponde sin dárseme oportunidad de ejercer mi derecho a defensa, presentando mis descargos correspondientes”, indica el documento.

Foto: Carta de renuncia de Roberto Chiabra.