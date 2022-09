Flor Pablo sobre Lady Camones: "No se desmarca de las pretensiones del presidente de su partido"

La congresista de Integridad y Desarrollo, Flor Pablo Medina, se pronunció sobre la conferencia de prensa de la titular del Parlamento, Lady Camones, luego que se filtrara un audio donde el líder de APP, César Acuña, le exige que priorice una ley que beneficiará a su candidatura por La Libertad.

En entrevista para 2022 en 24 horas, la parlamentaria cuestionó las respuestas que brindó la presidenta del Congreso y advirtió que si no deslinda de las pretensiones de Acuña y su bancada, puede correr riesgo de ser censurada de la Mesa Directiva.

"Yo esperaría que se desmarque [...] ha hecho una conferencia donde en realidad no se desmarca de las pretensiones del presidente de su partido [...] tiene la oportunidad en las siguientes horas de desmarcarse y asumir una posición firme respecto a que no se va a dejar influenciar [...] si no hay ese desmarque y en los hechos vemos que está favoreciendo a su partido definitivamente no debiera seguir", manifestó.

Sobre Juan Silva

Asimismo, Pablo Medina se refirió a la presunta salida del país del exministro de Transportes, Juan Silva, quien habría escapado a Venezuela con la ayuda de la excandidata al Congreso por Perú Libre, Angélica Apolinario.

"Durante todo este tiempo no se han dado las condiciones institucionales desde el Ministerio del Interior [...] con toda la logística y el aparato que tiene la policía, no hacer la captura (de Juan Silva) es sospechoso y preocupante [...] el propio Ejecutivo no ayuda a transparentar y llegar a la verdad", sostuvo.