Valdez: La persona que filtró el audio entre César Acuña y Lady Camones es un aliado del Gobierno

Luis Valdez, secretario ejecutivo de Alianza Para el Progreso (APP), se pronunció luego que un medio local difundiera un audio en el que se escucha al líder de APP y candidato a gobernador regional de La Libertad, César Acuña, presionar a la presidenta del Congreso, Lady Camones, y a otros miembros de su bancada para que que se agilice la aprobación para la creación del distrito Alto Trujillo.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, Valdez, señaló que no es posible que se saque de contexto el audio difundido ya que para un trujillano, impulsar un proyecto tan importante es una prioridad. Asimismo, reveló la existencia de un segundo audio, el cual daría cuenta de un contexto diferente.

“Es un compromiso político de APP desde hace 20 años, y hoy que tenemos la Mesa Directiva y no vamos a dejar pasar la oportunidad. César Acuña no es producto de un sueño es por todo lo que hizo por Trujillo, hoy ven en el una esperanza y no pueden desacreditar por un hecho fuera de contexto”, aseguró.

PERSONA QUE FILTRÓ AUDIO TENDRÁ QUE SER EXPULSADA DEL PARTIDO

En esa línea, el secretario ejecutivo de APP, al ser consultado sobre la identificación de la integrante de la bancada de que habría filtrado el audio, dijo saber quien y sería una mujer, pero no detallo el nombre, sin embargo, aseguró que tendrá que ser expulsada del partido político.