Acuña exige a Lady Camones aprobar ley que beneficia su candidatura, según polémico audio

Un gran remezón viene ocurriendo en el Congreso de la República, luego que un medio periodístico revelara unos audios que tienen como protagonista al líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, la titular del Parlamento, Lady Camones y otros miembros de APP.

En los audios difundidos por el portal Epicentro Tv, se escucha al también dueño de la Universidad César Vallejo, exigirle a Camones que apruebe una ley que beneficia su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad. Acuña exige a sus congresistas que se agilice el proceso para la creación del distrito Alto Trujillo.

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota [...] va a ser gol porque ahorita realmente el distrito es por el Ejecutivo. Es lo justo, es el mecanismo porque si el ejecutivo envía el proyecto, hay presupuesto, más bien cuando lo hace el Congreso, créase el distrito, eso no va a salir pues, está engañando", se escucha.

Acuña Peralta insistió a sus parlamentarios en que el proyecto lo beneficiará de cara a las próximas elecciones regionales y municipales del 02 de octubre: "Ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”.

"Que nadie se cuelgue"

En otro momento, César Acuña ordenó a sus correligionarios a negociar con la presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González (Avanza País), para cerrar el acuerdo lo más pronto posible y que el proyecto sea atribuido únicamente a la bancada de APP.

“Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá no es el alcalde, acá es APP [...] Va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político. Aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso, y quien va a sacar réditos es el alcalde [...] Yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos, todo está planificado. Me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. Él que tiene la bancada soy yo”, indica.