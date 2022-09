Congresista Alejandro Muñante: Estrategia de victimización del Gobierno de Castillo le durará poco

El congresista Alejandro Muñante señaló que existe una estrategia de victimización del Poder Ejecutivo que le está dando resultados al presidente Pedro Castillo; pero consideró que a medida que se vayan conociendo más hechos de presunta corrupción en su contra, ya no podrá engañar a la población.

"Hay un discurso de victimización que un sector de la gente está creyendo y yo les invito a informarse las verdaderas razones por las cuales se le está cuestionando a este gobierno y sobre todo al presidente Pedro Castillo", señaló el parlamentario de Renovación Popular en entrevista con el Diario Expreso.

Desviando la atención

El tercer vicepresidente del Parlamento, dijo también que el Poder Ejecutivo y sus aliados en el Congreso de la República, están desviando la atención de los peruanos para que se olviden de las graves denuncias de presunta corrupción que tiene el primer mandatario.

"Una congresista debatía conmigo en un medio de comunicación, que todas estas movidas son por un interés racista, yo digo: yo soy provinciano, no soy blanco, he crecido en Ica, no tengo ningún interés racista contra el Presidente, aquí lo que se está haciendo es cuestionar las graves acusaciones que hay en su entorno, añadió el legislador Muñante Barrios.