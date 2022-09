Bancada de Podemos pide a Lady Camones incluir PL de adelanto de elecciones en agenda

A través de su vocero José Luna Gálvez, la bancada de Podemos solicitó a la presidenta del Congreso, Lady Camones, incluir en agenda parlamentaria el proyecto de ley sobre adelanto de elecciones de la congresista de dicha agrupación, Digna Calle.

Mediante un documento dirigido a la titular del parlamento, la bancada Podemos también solicitó incluir en agenda otros cinco proyectos de ley que consideran "de suma importancia", ser debatidos en las próximas sesiones plenarias.

Digna Calle denuncia falta de apoyo

Previamente, la parlamentaria Digna Calle reveló que su iniciativa no es del agrado de muchos en el Parlamento, pese a que anteriormente se mostraron a favor de un adelanto de elecciones.

"No tengo el respaldo de ellos, no tengo el apoyo. Esto, pese a que algunos dijeron anteriormente que, si la mejor salida era irnos, nos íbamos. No obstante, cuando conversé, no les cayó nada bien mi iniciativa. Yo estoy yendo sola con mi proyecto", señaló.