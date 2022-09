Aníbal Torres: “Este Gobierno no es comunista como algunos lo califican, es la ignorancia”

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, señaló que el Perú estaría liderando el crecimiento económico en Sudamérica, por lo que no se debería criticar al Gobierno del mandatario Pedro Castillo.

“Como sabemos, este Gobierno no es como algunos lo califican de comunista, por la ignorancia, porque no saben qué cosa es comunismo, liberalismo, ultraliberalismo, en fin, no saben lo qué es capitalismo. No saben pero critican al Gobierno. Como no conocen, cómo no han estudiado o han estudiado muy mal, dicen ‘comunista’. Eso no es correcto”, señaló.

Asimismo,el premier negó que el Poder Ejecutivo haya alcanzado solo el 30% de la ejecución del gasto público, como se estaría rumoreando.

“Gracias a la inversión pública, está la escuela, el colegio, el hospital, la compra de medicinas, equipos, los caminos, la represa, entre otras. La inversión pública, como dice nuestro ministro de Economía, es la llave que abre a la inversión privada. Es necesario acelerar la inversión pública para atraer la inversión privada”, acotó.

SOBRE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Asimismo, el premier habría asegurado que solo en el mes de Junio se habría reportado un crecimiento económico del 3.44% a nivel nacional, además de un 9% en el presupuesto público para el 2023.

“Estamos creciendo, esa es la verdad, no es que estamos resolviendo todo el problema económico pues en poco tiempo no se va a hacer pero en comparación con los países que nos circundan, estamos liderando el crecimiento“, finalizó.