Presidenta del PJ, Elvia Barrios: Es fundamental el respeto entre Poderes del Estado

Elvia Barrios Alvarado, Presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial del Perú se pronunció acerca de los cuestionamientos que se estarían realizando en relación a las investigaciones que se mantendrían contra el presidente de la República, Pedro Castillo, manifestando que es fundamental el respeto entre Poderes del Estado.

"Es lamentable que se denigre el trabajo de las instituciones porque eso en nada favorece al sistema democrático, antes bien lo debilita. Pedirle a quienes hacen uso de aquellas articulaciones que dejen de lado para entrar a un diálogo de respeto", señaló Barrios.

Asimismo, la Presidente del Poder Judicial no habría podido evitar referirse acerca de la postura que estaría presentando la defensa legal del mandatario, frente a las citaciones, decisiones y mandatos.

"Quien no está de acuerdo dentro de un debido proceso tiene habilitado el recurso de impugnación. Si usted no está de acuerdo tiene el derecho de impugnar. No está bien que se esté cuestionando fuera del marco establecido en la norma", acotó.

SOBRE EL PRESIDENTE DEL JNE

De la misma manera, Elvia Barrios Alvarado, Presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial del Perú se habría referido a la posibilidad de retirar del cargo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.

"Legalmente ello no es posible (...) el Poder Judicial no puede decidir nada. No hay ningún favor de por medio. Legalmente no estoy posibilitada a retirar al presidente del JNE. En caso de algún comportamiento disfuncional a quien compete es a la Junta Nacional de Justicia y no a la Corte Suprema", finalizó.