Maricarmen Alva rechazó negociar apoyo a proyecto de Isabel Cortez a cambio de archivar denuncia en su contra

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva negó haber negociado su voto a cambio de que la congresista Isabel Cortez retire la denuncia en su contra en la Comisión de Ética por haberla agredido.

“Mis votos no los canjeo; no los vendo ni se compran. Mis votos no se negocian”, señaló la parlamentaria.

Esto a raíz de un reportaje hecho por el diario La República donde se revela un chat de whatsapp, entre Alva y Patricia Chirinos, hablando sobre el apoyo que Isabel Cortez le pidió a la acciopopulista para uno de sus proyectos de ley a cambio de inmunidad.

Asimismo, recalcó que el proceso en sigue en pie, por lo que el lunes acudirá a la citación que le hizo en este grupo de trabajo.

ISABEL CORTEZ

Por su parte, la congresista de Juntos por el Perú desmintió el contenido del reportaje mediante sus redes sociales.

“Rechazo la portada de hoy de la República donde insinúan que estoy negociando impunidad por conversaciones que pertenecen exclusivamente a las congresistas Alva y Chirinos. Que no les guste mi posición que rechaza el golpe blando que promueven, no les da el derecho a desinformar”, publicó.