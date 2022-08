Luis Vera, ex comandante de la PNP, presentará amparo para revertir su pase a retiro

Han pasado cuatro días desde que se publicó, de manera oficial, la resolución suprema que cambia los altos mandos de la Policía Nacional, en la que el excomandante general de la PNP, Luis Vera Llerena, pasó a retiro, sin haber una verdadera justificación para su salida, informó el diario El Comercio.

Ante la sorpresiva situación, el exoficial PNP Vera Llerena anunció que presentará un recurso que busque revertir la decisión gubernamental que en solo tres meses lo obligó a dejar el cargo. Vera Llerena indicó en una entrevista al diario El Comercio, que se sintió muy triste y frustrado tras conocer la resolución publicada en el diario oficial, pues tenía el sueño de cambiar la institución.

“Yo no me explico hasta ahora mi salida. He estado impulsando la modernización de la Policía, me cayó esto por sorpresa y me quitan este gran sueño que tenía”, aseguró el excomandante de la PNP, quien negó que hubiera recibido presiones desde el gobierno, pero que considera que su postura institucional de respaldar al Ministerio Público en la investigación contra el jefe de Estado influyó en su pase a retiro.

También señaló que le llama la atención y le suscita a sospechas el cambio del inspector general por Segundo Mejía.

SE DEBILITA A LA PNP

Más adelante, Vera Llerena señaló que las decisiones políticas están afectando a la institución castrense, por lo que está promoviendo un proyecto de ley para que el comandante general de la Policía permanezca en su cargo como mínimo dos años. “Esa ley la tiene la Comisión de Defensa del Congreso. Reitero mi llamado a los congresistas. En Chile la policía está sólida porque nadie puede cambiar al comando por 6 años”, agregó en dicha entrevista.

Añadió que esta normativa permitirá que se formen cuadros limpios y se eliminen oficiales que no cuentan con el perfil adecuado.

Con información de RPP y El Comercio.