Digna Calle sobre adelanto de elecciones : "Algunos congresistas me pidieron que retire el proyecto"

La segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle señaló que su iniciativa legislativa que propone el adelanto de Elecciones Generales no tuvo buena recepción entre los demás parlamentarios.

La congresista de Podemos Perú reveló que aunque al inicio varios de sus colegas le mostraron respaldo, ahora se quedó sola.

“No tengo el respaldo de ellos, no tengo el apoyo. Esto, pese a que algunos dijeron anteriormente que si la mejor salida era irnos, nos íbamos. No obstante, cuando conversé, no les cayó nada bien mi iniciativa. Yo estoy yendo sola con mi proyecto”, declaró en una entrevista para Gestión.

PRESIONES

Asimismo, indicó que varios congresistas se le acercaron para pedirle que retire el proyecto.

“Varios congresistas me han dicho: ´colega, retire su proyecto´, pero no es que yo lo retire porque a alguien no le parezca. La prioridad debe estar en el país”, agregó.