César Acuña: "La posición firme de la bancada es apoyar la vacancia"

El líder del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, se pronunció sobre la nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que se viene preparando por congresistas de diversas bancadas de oposición.

Durante un evento partidario, el también dueño de la Universidad César Vallejo, aseguró que la bancada Apepista apoyará este nuevo intento de vacar al jefe de Estado y rechazó que en APP se busque blindar al presidente.

“La posición firme de la bancada es apoyar la vacancia y aprovecho en ser enfático de que algunos medios han tratado de meterle a la cabeza a la población de que César Acuña blinda a Castillo, pero yo no le debo a nadie porque todo lo que he logrado no ha sido con apoyo de ningún presidente”, dijo.

Oficialismo también apoyaría vacancia

Como se recuerda, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, adelantó que en el legislativo se viene preparando una tercera moción de vacancia contra Castillo Terrones y detalló que este nuevo intento por sacarlo del poder contaría con el respaldo de parlamentarios del oficialismo.

"Para conseguir los votos necesarios se tiene que conversar también con varios congresistas oficialistas. En ese escenario, he conversado con varios que se sienten decepcionados de la labor que ha cumplido el presidente de la República, que no ha sido eficiente y, por el contrario, muy ligada a temas vinculados a la corrupción. Creo que hay congresistas en el bloque oficialista que hoy están convencidos a favor de la vacancia", dijo en entrevista con RPP.