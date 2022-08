Ruth Luque sobre Geiner Alvarado: "No debería seguir en el cargo, el presidente debió cambiarlo"

La congresista de la bancada Cambio Democrático - Juntos Por el Perú, Ruth Luque, se pronunció sobre el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, quienes es investigado por la Fiscalía por ser presunto miembro de una organización criminal en el Gobierno.

En entrevista para Exitosa, la parlamentaria cuestionó la permanencia de Geiner Alvarado en el Ejecutivo e indicó que el presidente Pedro Castillo cometió un error al confiarle una cartera tan importante como la del MTC.

“El ministro Alvarado no debería seguir en el cargo, está en actos que están siendo investigados, el presidente debió cambiarlo, llevarlo a otro ministerio no creo que haya ido lo más adecuado. No considero válido que esté a cargo del ministerio ya que hay dudas sobre cómo se han manejado proyectos”, dijo.

Interpelación a Geiner Alvarado

En ese sentido, la legisladora destacó que el Pleno del Congreso aprobara interpelar al titular del MTC, quien deberá presentarse este lunes 5 de septiembre en la sede del Parlamento para dar sus descargos sobre las acusaciones en su contra.