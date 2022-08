Martha Moyano: “El señor Castillo sabe que tiene un buen número de aliados”

A través de una entrevista con un medio local, la congresista por Fuerza Popular, Martha Moyano, se habría pronunciado acerca de la posición que tendría su bancada frente al posible adelanto de elecciones que debatirá la Comisión de Constitución del Parlamento.

“La bancada no ha tomado una decisión al respecto, pero he dicho varias veces que en el caso de que no podamos hacer que el señor Castillo salga de Palacio (…), nosotros optaríamos por irnos”, señaló.

SOBRE POSIBLE MOCIÓN DE VACANCIA

Asimismo, la congresista Moyano, habría asegurado que su bancada tendría clara su posición frente a una posible nueva moción de vacancia.

“Nosotros desde el inicio hemos presentado nuestra posición. Hemos apoyado algunas cuestiones de confianza y hemos negado otras”, acotó.

SOBRE SUPUESTOS “ALIADOS DEL GOBIERNO”

De la misma manera, la congresista por Fuerza Popular, Martha Moyano, no habría podido evitar referirse a los presuntos aliados que tendría el presidente Pedro Castillo, en el Congreso.

“Lo que hacemos es un llamado a los parlamentarios aliados, el señor Castillo sabe que tiene un buen número de aliados, que por lo menos, no nos darían los 87 votos (…) Espero que reflexionen los parlamentarios que aún lo blindan. No hago un llamado al partido con el que entró, porque obviamente van a seguir apoyándolo. Yo no los separo, son 37, aunque se hayan dividido en bancadas”, finalizó.