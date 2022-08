Beder Camacho: “Tengo la tranquilidad de que voy a salir ileso, yo no me voy a correr”

Beder Camacho, ex subsecretario general de Palacio de Gobierno, se pronunció en exclusiva a un medio local, asegurando que no se convertirá en colaborador del Ministerio Público, ya que no tendría ningún delito que confesar.

“Todos los ministros dijeron que ni Beder, ni los denunciados hemos pedido nada, es por ello, con esa tranquilidad, que cuando salga la segunda investigación, voy a afrontar el proceso porque tengo la tranquilidad de que voy a salir ileso”, señaló.

Asimismo, no habría podido evitar referirse a una posible fuga de su parte, asegurando que no pretendería huir del país, ni obstaculizar la justicia.

“Yo no me voy a correr del país, no me voy a ir a la clandestinidad, he dicho que voy a colaborar en todo”, señaló.

SOBRE RENUNCIA

De la misma manera, Beder Camacho, ex subsecretario general de Palacio de Gobierno, habría asegurado que su renuncia se debió a sus ganas de colaborar con la justicia, además de evitar una posible prisión preventiva.

“Presenté mi renuncia el 5 de agosto cuando se me incluye en el caso Bruno Pacheco por encubrimiento. Quiero demostrarle al Ministerio Público y al país que no voy a obstaculizar la justicia”, acotó.