Benji Espinoza: “Mariano González no es un superhéroe y no tenía derecho a ser ministro”

Benji Espinoza, defensa legal del presidente, Pedro Castillo, se pronunció luego que el jefe de Estado a través de su también abogado, Eduardo Pachas, solicitara destituir al coronel de la PNP, Harvey Colchado, por allanamiento en Palacio de Gobierno.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, Espinoza señaló que su colega tiene todo el derecho a plantear la denuncia ya que el abogado Pachas no firmó el acta el día del allanamiento a Palacio.

“No soy autor de documento, pero ese día estuve presente y el doctor Pachas no firmó el acta de allanamiento en Palacio de Gobierno. El doctor Pachas tiene derecho a presentar la denuncia”, afirmó.

MARIANO GONZÁLES NO ES UN HÉROE

En esa línea, la defensa legal del presidente Castillo negó que el pedido de destitución de Harvey Colchado sea porque incomode al Gobierno, esto en comparación con la salida abrupta del exministro del interior Mariano González tras conformar un equipo especial de la policía que se encargaría de buscar a los investigados involucrados con el presidente.

“Mariano González no postuló para ser ministro, es un cargo de confianza, se pierde la confianza y se le retira así de simple, Mariano González no es un superhéroe, no tenía derecho de ser ministro, no existe el derecho de ser ministro”, dijo el letrado.