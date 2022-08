Yenifer Paredes no pudo recibir su título universitario por cumplir detención preliminar

Durante la audiencia para determinar si Yenifer Paredes cumple36 meses de prisión preventiva, en el marco de las investigaciones que afronta en el Ministerio Público por el presunto delito de organización criminal, la cuñada del presidente Pedro Castillo, confirmó su intención de continuar colaborando con la justicia.

Paredes señaló que no presenta ninguna denuncia y siempre se puso a disposición de las autoridades.

“Siempre he estado a disposición de la justicia, nunca he querido obstaculizar. No tengo ni una denuncia anteriormente a esto, soy una persona que quiere seguir estudiando, progresando, siempre que me han llamado de manera formal he asistido, y lo seguiré haciendo en la medida que sea llamada”, manifestó Paredes.

CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS

En otra parte de su intervención, la hermana de la primera dama reveló que obtuvo su título en administración, pero no pudo recibirlo por estar detenida.

“Acabo de recibir un título universitario, no lo pude recibir por estar cumpliendo con la pena que me han dado por estos días, pero quiero seguir avanzando en mis estudios. No registro denuncias anteriores”, agregó.

Tras escuchar alegatos los alegatos por alrededor de 10 horas, ayer a las 9 de la noche, el juez Raúl Justiniano suspendió la audiencia de prisión preventiva hasta hoy, 24 de agosto, a las 10 a.m.