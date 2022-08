Congresista de Nieves Limachi asegura que su sueldo no le alcanza para pagar deuda a Beneficencia

La congresista de la bancada Cambio Democrático, Nieves Limachi, aseguró este lunes que su sueldo como legisladora no le alcanza para pagar una deuda que mantiene con la Beneficencia Pública de Tacna, por el monto de 48,945 soles por el arrendamiento de un restaurante llamado Miski Takiy en dicha ciudad.

En declaraciones para la prensa, la parlamentaria detalló que su sueldo como legisladora no le es suficiente para saldar dicha deuda, además, indicó que tiene una deuda hipotecaria.

"Estamos en el tema de conciliación. Voy a pagar de acuerdo a mis posibilidades obviamente, yo no tengo 48 mil soles de golpe (…) es una deuda personal no es una deuda de autoridad. No, no me alcanza (el sueldo de congresista), yo tengo deuda hipotecaria ¿Quieres que te detalle mis cosas personales? por favor, sí voy a pagar, de acuerdo a mis posibilidades", manifestó.

La Beneficencia Pública de Tacna alquiló el predio a Nieves Limachi y su familia en el año 2012, no obstante, dicho contrato acabó en un proceso legal el año 2015 por incumplimiento del pago de alquiler y otras penalidades derivando el mismo en la situación de "ocupante precario".

Persona no grata en Tacna

Cabe resaltar que en mayo del presenta año, Nieves Limachi fue declarada "Persona no grata e indigna" en la región de Tacna, por dar trámite a un proyecto de ley que proponía un cambio de forma y de colores de la bandera peruana.