Patricia Benavides: “Estamos muy preocupados por el tema de la política general”

A través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas se pronunció acerca del papel que estaría cumpliendo el Ministerio Público, en la lucha contra la inseguridad ciudadana que se estaría viviendo en el país.

“El tema del Conasec funciona desde gobiernos atrás, no es un tema actual. Cada uno tiene una participación, todos participamos desde nuestro sector y cumpliendo nuestras funciones, siempre actuando con justicia que es el principal objetivo, y el principal objetivo del Ministerio Público es investigar y descubrir los hechos”, señaló Benavides.

Asimismo, la fiscal de la Nación no habría podido evitar referirse a la crisis política que se estaría viviendo debido a la situación “política general”.

“Estamos muy preocupados por el tema de la política general y por el tema del seguimiento de los objetivos estratégicos ya establecidos en el plan anual hasta el 2023. También decir que el tema de inseguridad ciudadana en ningún momento se ha dicho que es un tema del Gobierno actual, esto lo venimos viendo desde años atrás”, acotó.

PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE CASTILLO

Por su lado, el mandatario, Pedro Castillo, se pronunció acerca de las medidas que se estarían tomando frente a la inseguridad que se estaría viviendo.

“El tema de la inseguridad ciudadana es estructural, la raíz es por las grandes desigualdades que se han dado, porque no hubo una verdadera distribución de los presupuestos, no se dio a las familias lo que corresponde, si cogemos a una persona y vemos de dónde procede, cuáles son sus antecedentes, ¿acaso no viene de un lugar que no tiene educación?, no tiene empleo y no lo han hallado, esto parece pasar de generación en generación”, finalizó.