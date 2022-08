Lilia Paredes: Fiscalía solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder solicitó este lunes 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes, al ser sindicada como presunta coordinadora de una organización criminal.

Según el Diario La República, la solicitud del Ministerio Público también alcanza a los hermanos de la primera dama, Walter y David Paredes Navarro, así como al empresario y aspirante a colaborador eficaz, Hugo Espino Lucana.

Lilia Paredes no entregó su pasaporte

Como se recuerda, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, anunció hace 3 días que su esposa colaboraría con las investigaciones y haría entrega de su pasaporte a la Fiscalía este lunes 22, como muestra de colaboración y transparencia.

No obstante, la hermana de Yenifer Paredes no cumplió en acercarse a la sede del Ministerio Público para entregar su documento. Al respecto, Benji Espinoza, abogado de la pareja presidencial, detalló que su defendida no acudiría hoy porque "debe recopilar un conjunto de información".