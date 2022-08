Exprocuradora Ampuero: Es imposible que Pedro Castillo no haya sabido accionar de Yenifer Paredes

Katherine Ampuero, exprocuradora anticorrupción, consideró poco probable que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, no haya tenido conocimiento de las acciones, presuntamente irregulares, que realizaba su cuñada-hija Yenifer Paredes Navarro.

“Es materialmente imposible que el presidente Pedro Castillo no haya sabido del accionar de su hija o cuñada Yenifer Paredes. Un hecho real y concreto es que no se hubiesen podido dar todas estas licitaciones irregulares si es que el presidente no hubiera firmado decretos de urgencia con el ministro (Geiner) Alvarado para las obras en Cajamarca”, señaló.

“Tiene para más”

Asimismo, la abogada, en entrevista con Exitosa, afirmó la investigación que involucra al exministro de Vivienda y actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Geiner Alvarado, así como al entorno más cercano del jefe de Estado, “tiene para más”.

Ampuero afirmó que la empresa de los hermanos Espino Lucana no habría sido la única que se favoreció con las obras en Cajamarca. “Se tiene que identificar a los otros empresarios que se han beneficiado con estas obras. Está también implicado el alcalde de Chachapoyas“, indicó.