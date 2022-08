Muñante exige la renuncia de Aníbal Torres: "La población y el Congreso no lo aguantan más"

El nuevo tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Muñante, se pronunció tras la presentación del premier Aníbal Torres ante el Pleno, por sus comentarios azuzando a la violencia y convocando marchas en contra del Parlamento.

En entrevista para Exitosa, el también congresista de Renovación Popular indicó que el jefe del Gabinete Ministerial debería presentar voluntariamente su renuncia al cargo, en lugar de esperar una censura por parte del Legislativo.

“El premier tiene que entender que la población, el Congreso y la clase política no lo aguantan más. Por ende, no tiene que llegar el Congreso a censurarlo para que se dé cuenta que no debe estar ahí, sino que él mismo tendría que renunciar y así evitar una crisis política”, dijo.

Sobre cuestión de confianza

Asimismo, el parlamentario indicó que un sector de dicho poder del Estado estaría evitando que se proceda con la censura a Torres Vásquez, pues el Ejecutivo podría responder con una cuestión de confianza. Muñante asegura que el Congreso no tiene por qué tenerle miedo a "perder una bala de plata".

“Algunos congresistas piensan que él [Aníbal Torres] está buscando adrede la censura para poner al Congreso como carne de cañón. Yo considero que la censura no solo debe tener los votos, sino la valentía de los congresistas para perder una bala de plata”, sostuvo.