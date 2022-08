Félix Chero sobre Congreso: “Yo no puedo mandar cartas notariales porque me cansaría”

Félix Inocente Chero Medina, ministro de Justicia y Derechos Humanos se pronunció acerca de las declaraciones del Premier Anibal Torres, en la citación que habría tenido en el Pleno del Congreso, señalando que sus expresiones se habrían tratado de un error, pero con buena intención.

“Nos podemos equivocar en las expresiones, el tema está con qué intensidad y si se dice con buena o mala fe, está si se dice expresamente con la posibilidad de dañar. ¿Saben que está pasando? Decimos cosas en el calor y en el fragor de la discusión y eso es democracia”, señaló.

Asimismo, el titular de Justicia se habría referido a la la Conferencia Episcopal, donde se hizo un llamado a los Poderes del Estado para que hagan un trabajo conjunto.

“Espero todos hayamos escuchado lo que dijo porque ya salieron a cuestionarla, cuando alguien dice algo que lanza un sonido de clarinete cuestionando a ambos poderes del Estado, está mal. Pero cuando solo se lo dicen al Ejecutivo y al presidente, está bien”, acotó.

SOBRE CRÍTICAS DE CONGRESISTAS

Del mismo modo, Félix Inocente Chero Medina, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se habría referido a las críticas que había recibido el Poder Ejecutivo, por parte del Congreso de la República.

“Yo no puedo querellar o mandar cartas notariales porque me cansaría y distraerá mi tiempo en no hacer lo que tengo que hacer en el sector Justicia de aquellos que me insulta todos los días como lo hacer con nuestro premier, como lo hacen con nuestros congresistas, llamando sobones, llamando adulones, llamando felpudinis. Yo jamás me he dirigido a un congresista de esa manera”, finalizó.