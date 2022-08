Camones sobre cámaras de Palacio: "Difícil creer que cuando el MP requiere esas imágenes se hayan extraviado"

La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, se pronunció sobre la pérdida de las imágenes de tres cámaras del Palacio de Gobierno, correspondientes al 9 de agosto, fecha en que la Fiscalía realizó las diligencias en la Casa de Pizarro para detener a Yenifer Paredes.

En declaraciones para la prensa, la también congresista de Alianza Para el Progreso (APP), calificó de "controversial" el hecho de que las imágenes que podían corroborar si Yenifer Paredes estuvo oculta en Palacio, hayan desaparecido.

“Es bastante controversial este tema. Difícil de creer que justamente el Ministerio Público requiere esas imágenes se hayan extraviado, pero también entendemos que va a solicitarlo”, dijo.

Sobre pedido de renuncia a Castillo

Asimismo, la Apepista se refirió a los cuestionamientos en su contra tras solicitarle su renuncia al presidente Pedro Castillo. Al respecto, Camones Soriano manifestó que es una decisión "personalísima" del jefe de Estado.

“Sobre el tema de la renuncia es un tema que lo tiene que tomar el presidente, no la toma el Congreso, no la tomo yo como presidenta. Tampoco le puedo recomendar (la renuncia) porque soy presidenta del Congreso y estoy representando a los 130 congresistas. Esa es una decisión personalísima que le corresponde tomar o no al presidente”, señaló.