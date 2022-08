José Luna Gálvez: "Nunca he cogido un solo sol de nadie"

El congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, se pronunció sobre las críticas en su contra luego de ser elegido como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, pese a las investigaciones que tiene.

En declaraciones para la prensa, el legislador defendió su designación a dicho grupo de trabajo, asegurando que no ha robado ni un solo centavo a terceros. En ese sentido, instó a que se sigan con las diligencias y confía en que no encontraran ninguna irregularidad en su contra.

“No tiene nada que ver [las investigaciones], soy honesto nunca he cogido un solo sol de nadie. Las cuestiones de investigaciones son políticas que sigan investigando pero nunca se me va a acusar se coger un solo sol”, señaló.

Mejor imagen

Asimismo, Luna Gálvez aseguró que es el parlamentario "con mejor imagen" en dicho poder del Estado: “El congresista que mejor imagen tiene, si usted tiene las encuestas, soy yo. La comisión de Presupuesto no es política, es técnica, tenemos que ser especialistas”, manifestó.

Cabe resaltar que Luna Gálvez integrará la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto junto a los parlamentarios José Arriola de Acción Popular (vicepresidente), y Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular (secretario).