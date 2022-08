Pedro Castillo no es responsable por la pérdida de imágenes de las cámaras de seguridad, según Benji Espinoza

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, se pronunció sobre la pérdida de imágenes de tres cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, el día que el Ministerio Público realizaba las diligencias para detener a Yenifer Paredes.

Espinoza indicó que el jefe de Estado no es responsable por la pérdida de imágenes, puesto que él no es quien opera las cámaras de seguridad.

“Yo soy abogado del presidente, pero no soy funcionario de Palacio, no trabajo en Palacio. Además, el presidente no es operador de cámaras. Tiene que verlo el área encargada”, señaló en entrevista para Exitosa.

NO SE PERDIÓ INFORMACIÓN

La defensa de Castillo evitó responder sobre si se entregarán al Ministerio Público las imágenes de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno.

“Eso no es un asunto que me compete a mí, eso le corresponde al área encargada que está dentro del despacho presidencial”, agregó.

Por otra parte, el subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, garantizó que “no se ha perdido ninguna imagen” de las cámaras de seguridad.