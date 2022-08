Pedro Castillo se compromete a crear nuevos distritos

El presidente de la República, Pedro Castillo, indicó que su Gobierno buscará crear nuevos distritos. Para tal efecto, se reunirá con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para coordinar al respecto.

En esa línea, se comprometió a atender las necesidades de los ciudadanos de dichos distritos y entablar un diálogo con las autoridades distritales, provinciales y regionales, con el fin de conocer cuáles son las demandas frecuentes que realiza la población.

“Este Perú no puede seguir así, por eso creemos importante someter inmediatamente a una reunión con nuestro premier y estructurar no solo una firma, no solo reconocer como distrito, sino que tenemos la obligación de visitar cada uno de ellos”, declaró el jefe de Estado desde Palacio.

RESPALDO A PARLAMENTARIOS DE PROVINCIA

El mandatario, estacó la labor que realizan los parlamentarios que integran las diferentes bancadas, que tienen el objetivo de implementar medidas a favor del desarrollo del país. En ese sentido, lamentó que “muchas veces” las iniciativas de dichos legisladores no sean aprobadas.

“Quisiera saludar a los congresistas provincianos, que miran el país y muchas veces presentan proyectos de ley y no les dan luz verde”, manifestó.