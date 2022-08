Acción Popular pide a APP no incluir a Maricarmen Alva en la Comisión de Relaciones Exteriores

A través de un comunicado, la bancada de Acción Popular (AP) solicitó a sus pares de Alianza Para el Progreso (APP) desistir en su intención de ceder su cuota en la Comisión de Relaciones Exteriores para que Maricarmen Alva pueda integrar dicho grupo de trabajo.

En el comunicado, la bancada de la lampa hace un "llamado a la reflexión", a la agrupación liderada por César Acuña e indicaron que no han sido debidamente notificados sobre la intención de incluir a Alva Prieto en la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Llamamos a la reflexión y mesura de la bancada de Alianza para el Progreso para que deje sin efecto la cesión de su cuota en la Comisión de Relaciones Exteriores, a la congresista María del Carmen Alva. Informamos que no hemos sido comunicados formalmente de tal decisión", se lee en el comunicado.

Reglamento no lo permite

Asimismo, Acción Popular indicó que la expresidenta del Congreso ya fue incluida en la conformación de cinco Comisiones del Parlamento, el límite máximo permitido según el reglamento del Poder Legislativo.

“Señalamos que la congresista ha sido designada como miembro titular de cinco comisiones ordinarias, siendo el límite legal permitido en nuestro reglamento del Congreso de la República”, manifestaron.

Alva renuncia a Comisión de Pueblos Andinos

Previamente, la Acciopopulista María del Carmen Alva, expresó su disconformidad por ser incluida en las Comisiones de Pueblos Andinos y Ciencia y Tecnología e indicó que no está dispuesta a trabajar en dichos grupos porque "no son de su profesión".

“Desde que escuché que se me había pedido estar en esas comisiones, por favor, yo renuncio. He escuchado que estoy en la comisión como titular de Pueblos Andinos, y de Ciencia y Tecnología, que no tienen nada que ver con mi profesión, así que, por favor, yo no voy a estar en esas comisiones”, indicó Alva.