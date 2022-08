Maricarmen Alva renunció a la Comisión de Pueblos Andinos alegando que el cargo “no tiene nada que ver con mi profesión”

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, usó su intervención en el pleno para dirigirse al vocero de su bancada, Elvis Vergara y pedir que la retiren de las comisiones de Pueblos Andinos, y de Ciencia y Tecnología.

La parlamentaria señaló que los grupos de trabajo a los que pertenecía no tenían relación con su profesión.

“Desde que escuché que se me había pedido estar en esas comisiones, por favor, yo renuncio. He escuchado que estoy en la comisión como titular de Pueblos Andinos, y de Ciencia y Tecnología, que no tienen nada que ver con mi profesión, así que, por favor, yo no voy a estar en esas comisiones”, indicó Alva.

CAMBIOS

Asimismo, la congresista pidió a sus compañeros que evalúen la decisión y pidió regresar a la Comisión de Justicia.

“Desde aquí le digo al congresista Elvis Vergara, vocero titular, que no me considere. Así que por favor, revalúen ese tema, porque yo entiendo que estaba en Justicia”, agregó.