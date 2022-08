Aníbal Torres: “Trabajamos en base a la verdad, no haciendo falsas imputaciones”

El premier, Aníbal Torres, se pronunció acerca de una presunta marcha que habría convocado desde el Poder Ejecutivo, apoyando el gobierno del presidente, Pedro Castillo.

“Trabajamos en base a la verdad, no haciendo falsas imputaciones. No por el hecho de convocar a la población para que, como dicen que la población esté en contra de Castillo, entonces convoquemos a la población para que se movilice, y la movilización ya es delito, no lleguemos a extremos”, señaló.

Asimismo, le habría pedido al Legislativo que cese sus ataques, y trabaje en conjunto por el bien del país.

“Dentro de nuestras diferencias pongamos por delante la bandera del Perú, unámonos todos, el Perú está primero”, acotó.

SOBRE POSIBLE CENSURA

Del mismo modo, Aníbal Torres, se pronunció acerca de una posible censura por haber hecho un llamado para que la población se movilice para defender el Gobierno del mandatario Pedro Castillo.

“A mí me pueden censurar más tarde o mañana y lo mismo es. Vendrá otro, probablemente mejor, pero ese otro que viene hay que dejarlo trabajar, hay que trabajar conjuntamente, unidos en nuestras diferencias”, finalizó.