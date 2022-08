María del Carmen Alva: esto fue lo que le dijo a Isabel Cortez tras jalonearle el brazo

Hace pocos días algunos enfrentamientos en sesión del pleno del Congreso obligaron a la presidenta Lady Camones a suspenderlo. Entre estos destacó el de Maricarmen Alva e Isabel Cortez, el cual fue registrado por las cámaras de la prensa y causó indignación.

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva jaló sorpresivamente del brazo a la parlamentaria Isabel Cortez y, tras decirle unas palabras, la soltó y se retiró. Mucho se ha especulado por la razón que motivó a la acciopopulista a actuar de manera tan violenta, pero la congresista de Juntos por el Perú decidió revelar qué fue lo que Alva le dijo.

DURAS PALABRAS

De acuerdo a Isabel Cortez, ella se acercó al congresista Wilson Soto que estaba afectado por el parlamentario Darwin Espinoza con quien discutió previamente. En ese momento, varios congresistas se acercaron, incluso Alva quien le pidió no meterse con su bancada.

“Me dijo que me fuera de ahí, que no me metiera con su bancada, yo le dije que no tenía por qué irme porque está en mi derecho acercarme a cualquier congresista y ahí fue que ella pierde los papeles”, reveló la parlamentaria de Juntos por el Perú.

Posteriormente María del Carmen Alva se disculpó por sus redes sociales y frente a la Representación Nacional, sin embargo, Cortez hizo la denuncia respectiva ante la Comisión de Ética.

Con información de La República.