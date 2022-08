Yonhy Lescano solicitó licencia al partido Acción Popular

El excandidato a la presidencia de la República, Yonhy Lescano, solicitó licencia a su partido, Acción Popular, para no participar de las próximas actividades de dicha argupación política. Mediante una carta enviada al presidente del partido, Mesías Guevara, Lescano dio conocimiento de su decisión.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el también excongresista confesó que espera que el partido de la lampa "retome su ideología y sus principios".

"He pedido licencia a AP. Espero que retome su ideología y sus principios, lleve a cabo las medidas correctivas sobre su dirigencia y el trabajo político de quienes ejercen cargos de elección popular. Muchas gracias a las bases que siempre me acompañaron con su cordial apoyo", se lee en el tuit.

En el documento, Lescano Ancieta argumenta que la ideología del partido se está perdiendo por las acciones de nuevos miembros, esto, sería en referencia a los 6 parlamentarios sindicados como miembros de la organización criminal "los niños".

"Nuestra ideología y principios partidarios se están dejando de lado por algunos militantes que nos representan en cargos de elección popular, pero además nuestro partido no cuenta con dirigencia elegida conforme a ley que permita una conducción adecuada", indicó.

Hostilidad interna

Asimismo, sin dar mayores detalles, el ex parlamentario alegó que ha sido víctima de hostilidad en la interna del partido: "No está demás hacerle presente, la hostilidad interna que he venido sufriendo y que no es necesario detallarla, la cual se ha agravado desde que fui candidato a la Presidencia de la República", sostuvo.