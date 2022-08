Benji Espinoza sobre presuntas órdenes escritas de Castillo: "Vamos a pedir peritajes grafotécnicos"

Benji Espinoza, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se pronunció sobre el destape del dominical "Panorama", en donde se reveló que el mandatario habría dado órdenes escritas a su exsecretario Bruno Pacheco para concretar ascensos irregulares en la PNP y las FF.AA.

En declaraciones para el programa conducido por Rosana Cueva, la defensa legal de la pareja residencial adelantó que solicitarán la realización de peritajes grafotécnicos para comprobar la autenticidad de las notas presuntamente escritas por su cliente.

“En su momento vamos a pedir peritajes grafotécnicos para ver si corresponde o no. Así funcionan los procesos, tiene que haber una pericia”, manifestó.

"linchamiento mediático"

Asimismo, el letrado aseguró que existe un "linchamiento mediático incuestionable" contra el presidente y la primera dama, Lilia Paredes, además, aseguró que el Ministerio Público no está procediendo de acuerdo a los procesos correspondientes: “¿Qué quieren un presidente que esté sometido? por supuesto que no. Hay que informar y no deformar, tenemos un Ministerio Público que hace violación del debido proceso”, dijo.