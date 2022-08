Pedro Castillo: presidente asegura que si es procesado no tiene pensado abandonar el Perú

El presidente Pedro Castillo Terrones, señaló categórico que no intentará salir del país si finalmente es juzgado, esto, en el marco de las distintas investigaciones que se le sigue en el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción durante su gestión.

Durante un encuentro en Palacio de Gobierno, con líderes de pueblos originarios, se refirió a la negativa del legislativo para que asista a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia hace más de una semana. Aseguró que no piensa dejar el país para no volver.

“Te cierran las puertas dizque que ya no vas a volver a tu tierra (…) Quienes hablan de fuga son los que tienen experiencia, entonces no pueden montar otra cosa y si algo, a propósito de esta clase política que no quiere que un campesino esté a nombre del país, uno tiene que ser juzgado, yo jamás tengo pensado salir de este país”, señaló.

Investigaciones contra Castillo

La Fiscalía sigue seis investigaciones contra el jefe de Estado por presuntos ilícitos: Supuestas irregularidades en la compra de combustible por la empresa Petroperú, presunta obstrucción a la justicia en la destitución del ministro del Interior, Mariano González, y supuesto tráfico de influencias en ascensos en las FFAA y la PNP.

También por supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública y el plagio en su tesis universitaria en la cual también está involucrada su esposa, la primera dama, Lilia Paredes. Y presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, donde también figura el ministro Geiner Alvarado.